Dati Coronavirus 21 marzo: oltre 4.800 i nuovi positivi, 943 guariti ma i morti sono 793

Anche oggi la consueta conferenza stampa con Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile, che ha fornito i nuovi dati dell’emergenza Coronavirus. Purtroppo il numero di contagiati procede dritto, registrando 4.821 nuovi positivi per un totale di 42.681 contagi attuali; di questi, 22.116 sono in isolamento in quanto asintomatici o con sintomi lievi, 2.857 in terapia intensiva – posti ormai terminati – pari al 7% e gli altri sono ospedalizzati.

I guariti sono 943, un buon risultato che porta il totale a 6.072. Ma oggi si registra anche il numero più alto di deceduti con il Coronavirus: 793, di cui oltre 500 nella sola Lombardia. Sul fronte volontari, questi sono sempre 7mila e c’è un lieve incremento di tende pre triage: 690.

“Ad oggi i pazienti trasferiti dalla Lombardia con ilmetodo La Cross sono 61, uno in più di ieri e stiamo lavorando per potenziare il trasferimento in altre regioni – ha affermato Borrelli -. Voglio ringraziare chi ha risposto alla nostra chiamata, a tutti i medici per il Covid-19 che si sono prodigati. Arriveranno domani 52 medici cubani che gestiranno l’ospedale da campo a Cremona”.

Sul tema mascherine, sulla polemica social. “Il diartimento Protezione Civile sta acquistando mascherine per personale sanitario, per i lavoratori. Stiamo lavorando soprattutto con la Regione Lombardia”, continua il capo della Protezione Civile.