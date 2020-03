Upia-Casartigiani Provinciale: “No al click day per bonus artigiani”

L’Unione Provinciale Imprese Artigiane della Provincia di Trapani è

fortemente contraria all’ipotesi click-day per il pagamento del Bonus

partite iva previsto nel DPCM del 17 marzo 2020.

“Le attività produttive della nostra provincia – fa sapere l’Unione degli artigiani – oltre a vivere il drammatico momento causato dal covid-19 sono allo stremo per una crisi economica e finanziaria che si trascina da tempo a causa dalla in’operosita dell’aeroporto “Vincenzo Florio” he ha messo a dura prova tutto l’indotto del turismo e per una crisi generalizzata che ha

paralizzato alcuni settori soprattutto l’edilizia creando tantissima

disoccupazione. La tassazione elevata nel nostro paese non ha favorito

la ripresa economica e l’introduzione di nuovi balzelli per le imprese obbligandole all’acquisto dei registratori telematici, software, programmi per fatture elettroniche, contratti per linee internet, l’introduzione dei cosiddetti ISA ecc.ecc. non hanno fatto altro che danneggiare ulteriormente le piccole imprese e soprattutto l’artigianato. Non è pensabile oggi che il governo di fronte all’emergenza Coronavirus possa escludere con il click day alcune imprese del nostro territorio, non è pensabile che l’emergenza

coronavirus sia riconosciuta solamente per il mese di marzo. Non è

possibile che le imprese possano usufruire di un bonus inferiore allo

stesso reddito di cittadinanza. Ecco perché l’UPIA-CASARTIGIANI ha

tutti i livelli regionali e nazionali farà sentire la propria voce

affinché si tenga conto delle reali esigenze del mondo produttivo,

senza escludere nessuno. Introducendo nuovi finanziamenti e

provvedimenti che possano far sperare ad una ripresa economica e

sociale”.