COvid-19: a San Vito rinviato il pagamento di TARI e TOSAP

Su iniziativa del sindaco Giuseppe Peraino, questa mattina si è svolta una riunione alla quale hanno preso parte la giunta municipale, il presidente del Consiglio comunale, Christina Fragapane, i rappresentanti del gruppo consiliare di maggioranza “Insieme per San Vito” e del gruppo di opposizione “Orgoglio Sanvitese”. Al centro del confronto, le azioni amministrative strettamente connesse alla emergenza COVID-19 (coronavirus). Il sindaco ha prospettato alcune iniziative che potranno avere effetti immediati sulle famiglie e le imprese che sono state recepite e condivise dai gruppi consiliari. Nello specifico, è stato stabilito il differimento, oltre che la rimodulazione della rateizzazione, delle imposte TARI e TOSAP, mentre sono state rimandate a momenti successivi – vista anche l’evoluzione quotidiana dell’emergenza sanitaria – eventuali altre possibili iniziative volte al sostegno della comunità e delle imprese.

“In un momento estremamente delicato e difficile per l’intero Paese, nonché per la comunità sanvitese- dichiara il sindaco Peraino-, ritengo fondamentale sostenere il sistema sociale ed economico del nostro territorio. Ringrazio- aggiunge il sindaco- le parti politiche coinvolte, ed in particolare al gruppo consiliare di opposizione, per il profondo senso di responsabilità manifestato, con l’augurio che sia l’inizio di un percorso di maggiore collaborazione per il bene della nostra cittadinanza”.