Nuovo decesso da Coronavirus in Sicilia: si è spento un 60enne di Caltagirone

Secondo decesso all’ospedale Gravina di Caltagirone, il quinto in Sicilia. Si tratta di un 60enne, affetto da polmonite interstiziale, che si è spento nel reparto di rianimazione del nosocomio calatino. L’uomo, un dipendente di banca, aveva fatto ingresso al pre-triage del pronto soccorso l’11 marzo scorso e successivamente ricoverato nel reparto di Malattie infettive per poi essere immediatamente trasferito in terapia intensiva a causa delle gravi condizioni in cui si trovava. Pare che fosse tornato da un viaggio al Nord qualche giorno prima.

In precedenza, a Caltagirone si era verificato il decesso di un 80enne di Sortino, gravato da diverse patologie e, contestualmente, risultato positivo al tampone del Coronavirus.

Cordoglio è stato espresso alla famiglia dalla Direzione aziendale e dal personale dell’ospedale. E’ il secondo decesso che si registra nel nosocomio di Caltagirone, il sesto in Sicilia.

“È la notizia che non avrei mai voluto ricevere – ha commentato il sindaco Gino Ioppolo – sono profondamente addolorato. Mi sento molto vicino ai familiari in un momento così difficile. Ai caltagironesi dico di non farci prendere dallo smarrimento e di continuare a fare ognuno la propria parte per sconfiggere questo killer silenzioso. Insieme ci riusciremo!”.