Dati Coronavirus 20 marzo: in un solo giorno circa 4.600 positivi, 689 guariti e 627 morti

Nella consueta e giornaliera conferenza stampa, Borrelli, capo della Protezione Civile, fornisce i nuovi dati aggiornati ad oggi, 20 marzo 2020.

I dati registrano 4.670 nuovi positivi portando il numero a 37.867 in totale; di questi 19.185 sono in isolamento perchè asintomatici o con sintomi lievi, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 2.655. I guariti sono 689 e quindi 5.129 unità totali. Ma ancora una volta il numero dei morti registra un nuovo brutto record: 627 deceduti in una sola giornata.

“Questo nuovi deceduti – specifica Borrelli – sono morti con il Coronavirus e non per il Coronavirus. L’Istituto Superiore della Sanità sta portando avanti un’indagine epidemiologica e saranno loro a comunicare questi dati. Ci teniamo a dirlo. Sono mille le unità in più di volontari impiegati nella lotta all’epidemia e li ringrazio. Ad oggi siamo a 7mila volontari che operano accanto al personale sanitario, alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate e a tutti coloro che si battono per l’emergenza a cui rinvolgo un sentito ringraziamento”.

Attualmente sono 669 le tende di pre triage all’esterno degli ospedali italiani e 121 quelle negli istituti penitenziari.