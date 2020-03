Poesie in quarantena #1/Valerio Magrelli

A partire da oggi, e per tutto il periodo della quarantena, proponiamo una piccola antologia in progress di testi di poeti italiani, variamente ispirati ai temi della sospensione e dell’attesa, della quotidianità domestica, della malattia e della morte. (f.v.)

La febbre mi solleva verso il caldo

come una leva che per fulcro avesse

il mio polso sinistro.

Qui sta il numero

esatto di quei battiti

da cui sono infiammato

e che mi fanno alzare nella notte

come un drago cinese

di carta

incandescente ed istoriato.

Valerio Magrelli, Nature e venature, Mondadori, 1987