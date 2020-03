Coronavirus, l’Ars si adegua, si voterà a gruppi di dieci. Il microfono sanificato dopo ogni intervento

Riunione tra l’informale e l’ufficiale questa mattina all’Ars per introdurre il tema della finanziaria. In un clima surreale anticipato a inizio seduta dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè è toccato ai deputati intervenire.

Alla seduta di oggi sono stati invitati solo i capigruppo, i componenti del consiglio di presidenza, i componenti della commissione Salute e un rappresentante del governo, Toto Cordaro, oltre allo stesso assessore della salute, Razza.

In futuro ci saranno presenze contingentate e accorgimenti per fare in modo che le votazioni siano possibili in sicurezza, visto che la Finanziaria è alle porte: si voterà a dieci a dieci e ci sarà la sanificazione del microfono fra un intervento e l’altro. Per ora, però, si pensa all’emergenza. Per la Finanziaria c’è tempo <.