Marsala: a fuoco un furgoncino, paura in via Mazara

Un improvviso incendio ha destato attimi di preoccupazione ai residenti e ai (pochi) automobilisti in transito sulla via Mazara. A prendere fuoco è stata un furgoncino, utilizzato da un ambulante che vende panini. L’episodio pare sia avvenuto mentre il proprietario stava effettuando la manutenzione. Il mezzo è andato completamente distrutto. Fortunatamente, l’uomo non ha riportato conseguenze tali da rendere necessario un ricovero ospedaliero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Calatafimi che hanno estinto il rogo, mentre i carabinieri hanno tenuto sotto controllo la circolazione veicolare.