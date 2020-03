La scomparsa del piccolo Kevin: l’appello della madre, il cordoglio delle istituzioni

Comunità marsalese scossa dalla scomparsa del piccolo Kevin Dispenza, venuto a mancare improvvisamente all’affetto dei propri cari a causa di un arresto cardiaco. Numerosi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia da parte di numerosi cittadini, che anche attraverso i social hanno inviato parole di partecipazione e conforto alla famiglia. Il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e il sindaco Alberto Di Girolamo hanno voluto, ciascuno sulla propria pagina facebook, manifestare il proprio dispiacere per l’accaduto, in una giornata – il 17 marzo – che già lo scorso anno si era rivelata dolorosa per la comunità lilybetana, per il brutale omicidio della giovane Nicoletta Indelicato. “Oggi la nostra Marsala – ha scritto il primo cittadino – ha subìto un altro episodio doloroso, una tragedia che ha strappato alla vita e alla sua famiglia un bambino di soli quattro anni. Desidero rivolgere un pensiero a questo sfortunato piccolo marsalese, condividendo con voi il senso di vicinanza per i suoi familiari”.

In serata, la madre del piccolo Kevin, Cristina Imparato, ha utilizzato a sua volta la platea dei social per rivolgere un appello alla città, condiviso da molti amici della coppia.

“Buona sera a tutti, chi vi scrive è una madre avvolta nel suo immenso dolore,per la perdita del suo amato figlio Kevin di soli 4 anni strappato questa notte dalla vita da un’infezione fulminante al cuore, dolore che solo pochi possono comprendere. Volevo informarvi che mia figlia ad oggi sta bene e di non dare ascolto alle dicerie che purtroppo sono grandi forse più del dolore che proviamo ♥. Vi chiedo con umiltà di pregare per la nostra famiglia affinchè Dio ci dia la forza per affrontare questo momento che è stato un fulmine a ciel sereno e in un momento così delicato per tutti quanti come sapete ancor di più. Vi chiedo di non dare ascolto alle dicerie che purtroppo sono tante e di pregare. E volevo dirvi io personalmente che un gruppo di amici si è attivato per una raccolta fondi di cui necessitiamo per le spese del funerale di Nostro Figlio e per chi puó e vuole puó donarci lì qualcosa. Vi ringrazio anticipatamente col cuore per chi lo farà. La carta POSTEPAY EVOLUTION intestata a mio marito, Ignazio dispenza, è solo una (non 2) e mi dicono che non si riesce a ricaricare col numero della carta invece sul conto iban è possibile. Vi lascio i dati della carta ricaricabile e vi ringraziamo di cuore. Cristina,Ignazio e Anastasia con amore per il loro Kevin ♥.

Vi dico i dati. Ignazio Dispenza ——> questa è la carta del papà di Kevin 5333171048068999

Iban IT66A3608105138211172211173 codice fiscale DSPGNZ90A19E974I. Grazie”.