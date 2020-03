La farmacia Piazza Caprera effettua il servizio a domicilio

In ottemperanza al decreto emanato dal Consiglio dei Ministri in data 08-03-2020 in merito all’emergenza legata al COVID-19, la farmacia Piazza Caprera ha deciso di adottare delle misure straordinarie per il bene di tutta la comunità.

Inoltre, in questo periodo, anche se era un servizio già attivo, la farmacia ricorda che effettua il servizio a domicilio.

Per informazioni e per usufruire del servizio a domicilio contattare lo 0923.47883 o il 351.0927408.