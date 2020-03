Dati Coronavirus 18 marzo: trend stazionario di positivi, picco massimo di guariti ma anche di morti

“Sono 28.710 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto di 2.648. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime (2.978) e i guariti (4.025) – ha raggiunto i 35.713″. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella conferenza stampa di oggi, 18 marzo, alla Protezione civile.

“Siamo vicini ai sindaci che stanno lottando contro questa emergenza”, ha detto Borrelli.

Ad oggi, anche se mancano i dati della Campania – che verranno aggiunti nel bollettino di domani -, sono 1.084 le persone guarite in più di ieri. Un picco massimo che però si registra anche nel drammatico dato dei deceduti: 475 in un solo giorno.

Il trend, come ha fatto sapere Borrelli, è stazionario. Il Sud invece sembra mantenersi con piccole crescite nei contagi. In Sicilia ad oggi ci sono 282 positivi totali, alcuni guariti e solo 3 deceduti. In Provincia di Trapani il numero è salito a 2 positivi rispetto al dato di ieri.