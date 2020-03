Trapani: controlli a chi esce di casa e sanificazione. Cimitero chiuso fino al 3 aprile

Incessanti i controlli della Polizia Municipale di Trapani nei confronti dei cittadini che transitano per le strade al fine di verificare la reale necessità di spostamento. Negli ultimi tre giorni gli agenti hanno fermato e controllato oltre 80 automobilisti e verificato circa 120 attività commerciali.

Sul fronte dell’abusivismo commerciale ambulante, in un’operazione congiunta con la Capitaneria di Porto, gli agenti della Polizia Municipale bloccato e denunciato un operatore abusivo in zona mercato del pesce.

Le attività di controllo proseguiranno anche con pattuglie in borghese.

“Tolleranza zero – afferma il Sindaco Giacomo Tranchida – è la disposizione che ho impartito alla Polizia Municipale. Si raccomanda, pertanto, ancora una volta l’obbligo di rimanere in casa! Chi sbaglia paga. Chi ancora non ha capito, prosegue il Sindaco, che con i suoi comportamenti non autorizzati o con la sua strafottenza fa del male a se stesso, ai suoi cari ed a tutta la comunità, sarà multato e denunciato penalmente” .

Continua nel frattempo l’attività di sanificazione in tutte le vie del territorio comunale di Trapani. La scorsa notte gran parte delle frazioni nord e sud sono state oggetto dei lavori. Si continuerà questa sera con l’intenzione di completarli. Quindi, successivamente, si riprenderà dalla città secondo il calendario dei lavori.

“Seguo personalmente i lavori – afferma l’assessore Ninni Romano -. Si tratta di operazioni che vanno effettuate con il dovuto scrupolo e ringrazio il personale addetto alle attività di sanificazione che sta dimostrando impegno e professionalità”.