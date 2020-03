A Petrosino si resta a casa giocando. Al via #tispiegocomesifa. Premi in palio

A Petrosino, grazie le iniziative del sindaco Gaspare Giacalone, i cittadini si tengono impegnati con video-messaggi, disegni e altri lavori. Dopo aver coinvolto i bambini con disegni e piccole frasi di speranza, a cui è stata donata una pizza ai migliori lavori, e i nonni, che hanno mostrato come trascorrono le loro giornata in famiglia, in questi giorni in cui tutti siamo a casa, nel rispetto del decreto sulla sicurezza stradale, è toccato a l’hashtag #figlicheamanogenitori.

Ed ecco che a mandare un video-messaggio questa volta sono stati i figli – in alcuni casi con i nipotini – a inviare un saluto ai propri cari lontani, un saluto e di tenere duro nonostante la lontananza.

“In tanti hanno mandato il loro video messaggio. Chi dal resto dell’Italia e chi perfino da Tokyo come hanno fatto Nadia e la sua piccola Sole – ha fatto sapere il sindaco Giacalone -. Ma poi ancora William Gallina da Roma, appena laureato in infermieristica e che è rimasto nella capitale per aspettare di essere chiamato e iniziare subito a lavorare. Amelia Vitale che è un’operatrice sanitaria e ha raccontato quello che sta vivendo nel suo ospedale. E tutti gli altri Giusy, Laura e Vincenzo da Milano, Jessica da Verona, Angela da Siena, Dario e Luana da Bologna e tanti altri”.

QUI I VIDEO-MESSAGGI: https://www.facebook.com/100008802003656/videos/pcb.2245328329103879/2245327252437320/?type=3&theater

A vincere è stato Sergio Vinci da Venezia dove è rimasto a fare l’insegnante nonostante le scuole siano chiuse. Ha vinto un voucher di 100 euro per un viaggio offerto dalla agenzia viaggi Terramando.

Inoltre da ieri è partita un nuovo “gioco”: “Mandate questa volta un tutorial, cioè una guida o una lezione, su qualcosa di utile da fare a casa in questi giorni. Può essere un video messaggio, oppure delle foto o anche delle istruzioni scritte – invita il primo cittadino petrosileno -. L’argomento lo scegliete voi, però qualcosa da insegnare agli altri. Una ricetta, le istruzioni per un fai da te, una lezione di chitarra, dei passi di danza, dei punti a maglia. Insomma, vedete voi. Questo gioco lo chiamiamo #tiSPIEGOcomeSIfa e dovete mandare tutto come commento a questo mio post entro le ore 18 di sabato 21 Marzo. In palio un buono acquisto di 100 euro da usare dove volete voi offerto dalla Avanotteria (ex Ittica)“.