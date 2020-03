Muore un bambino di 4 anni a Marsala

Un bambino di Marsala di quattro anni, K.D. è morto nella notte a Marsala.

Il bimbo, figlio di una coppia residente nel quartiere di Sappusi, nel versante sud della città, è giunto al pronto soccorso del Paolo Borsellino trasportato da un’ambulanza, in condizioni critiche, Sembra, ma le notizie non sono confermate, che avesse la febbre molto alta e che soffrisse di malattie cardiache

Malgrado l’intervento dei sanitari, è poi deceduto. Anche se non sono noti i motivi della sua morte, non si tratterebbe di un caso da coronavirus. E’ probabile, come da protocollo che i genitori del piccolo siam’no stai sottoposti al cosiddetto tampone. Già dalle prime ore della mattina la comunità di Sappusi è caduta nello sgomento più totale.

Il bambino era nato nel 2015, e frequentava l’istituto Asta. Aveva una sorella minore di due anni.