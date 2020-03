Alcamo, intensificati i controlli stradali

Anche ad Alcamo sono stati intensificati i controlli sul territorio comunale alla luce delle disposizioni governative contro la diffusione del Coronavirus. “Le vie d’accesso alla città e le arterie dove era stato registrato maggiore afflusso, nella mattinata di ieri, sono state controllate dalle pattuglie dei nostri vigili urbani – dichiara il sindaco Domenico Surdi -.In questi giorni sono stati fatti centinaia di controlli alle autocertificazioni: chi non sarà in grado di giustificare o dirà il falso sarà denunciato. Occorre responsabilità e rispetto per gli altri. Continuiamo a fare la nostra parte: rimaniamo a casa”.