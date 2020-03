Video corsi gratuiti con la scuola nautica VelaSpiego

La scuola non si ferma, neanche quella nautica. La Scuola VelaSpiego si occupa di patenti nautiche vela e motore; inoltre è una scuola di Navigazione per corsi full immersion intorno alla Sicilia, in ogni periodo dell’anno, e si occupa anche di disbrigo pratiche nautiche ed assistenza cantiere.

Per affrontare al meglio questo periodo particolare per i propri allievi, propone dei video corsi. Ad occuparsene e a tenere le lezioni sarà Davide Del Puglia, che spiega così i motivi di questa iniziativa: “visto che siamo gente di mare, sappiamo che le burrasche si affrontano stando in una rada sicura ben ancorati, aspettando che torni il bello. Lo abbiamo fatto più volte per mare, oggi tocca farlo da casa. Per questo motivo abbiamo deciso di rendere libere e gratuite per tutti le nostre video lezioni, cosi da contribuire, per quanto ci è possibile, ad alleviare l’ansia in questo bruttissimo momento”

Di seguito il link per seguire le lezioni https://business.facebook.com/Scuolanauticamarsala/



La Scuola Nautica Autorizzata VelaSpiego si trova a Marsala in Via Mazzini 53.

