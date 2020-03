Primi due ricoveri da Coronavirus a Marsala. Tredici i positivi in provincia

Anche l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala ha i suoi primi ricoveri. Dopo la predisposizione dei locali per accogliere i pazienti positivi al tampone del Coronavirus, il nosocomio lilybetano al momento attuale registra due soggetti ricoverati al reparto Covid, una coppia di coniugi. Sono 3, in tutti, i soggetti risultati positivi a Marsala. Ai due già citati, si aggiunge infatti l’insegnante lilybetano che si trova all’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani, presso il reparto di rianimazione. Nel capoluogo, complessivamente sono quattro i ricoveri: tre in terapia intensiva e uno presso il reparto Covid. Gli altri 7 soggetti positivi al tampone nel trapanese si trovano tutti in isolamento domiciliare. Naturalmente, l’esito degli altri tamponi effettuati in queste ore potrebbe fare ulteriormente lievitare il numero dei ricoveri o degli isolamenti, per cui da parte delle istituzioni si rinnova l’invito a restare a casa e a limitare al minimo e a casi di reale necessità e urgenza gli spostamenti.