Presentato il decreto “Marzo” a sostegno dell’economia. Conte: “Possiamo essere orgogliosi di essere italiani”

Venticinque miliardi di euro, distribuiti in cinque assi. Questi i numeri principali del decreto “marzo”, frutto dell’intenso confronto interno alla compagine di governo e concluso con il Consiglio dei Ministri di questa mattina. Nel corso della conferenza stampa tenutasi nel primo pomeriggio di oggi, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha spiegato che 3,5 miliardi sono stati riservati alla sanità e alla Protezione Civile; più di 10 miliardi al sostegno dell’occupazione e alla difesa del reddito, comprensivo di un bonus di 600 € per gli autonomi, dell’estenzione del congedo parentale e di voucher per le baby sitter a beneficio dei genitori; il terzo asse del decreto prevede iniezioni di liquidità sul fronte del credito a sostegno degli investimenti, cui si aggiunge la sospensione delle rate di mutui e prestiti (beneficio non concesso ai dipendenti statali); sul versante tributario, è prevista la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi; infine, il quinto asse prevede misure di sostegno aggiuntivo a vari settori economici.

All’inizio della conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato: “Con questo decreto, forte e deciso nei numeri e nelle misure, non esauriamo il nostro compito. Sappiamo che non basterà. Ma voglio dire a famiglie, lavoratori e imprese che oggi ci siamo e ci saremo anche domani”. Poi ha aggiunto: “Sono orgoglioso di essere partecipe di questa gloriosa comunità, che ho l’onore di guidare”. Il riferimento è ai tanti italiani in trincea (dalla sanità alla distribuzione alimnetare) ma anche a quelli che sono a casa, ma “non restano inerti, facendo sentire il loro sostegno”. “Possiamo essere veramente orgogliosi di essere italiani”, ha concluso il Capo del Governo.