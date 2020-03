Il commissario della Lega di Marsala: “Si utilizzi anche la candeggina per la sanificazione della città”

Tempo di Coronavirus e di sanificazione delle varie zone del territorio. Così anche il dibattito politico finisce per orientarsi sull’emergenza di queste settimane. Si registra, a riguardo, un intervento da parte della Lega di Marsala, attraverso una nota a firma del commissario locale Mauro Plescia: “Cittadini di Marsala, il paese sta vivendo un momento di crisi mai vissuto prima, possiamo uscirne, e possiamo farlo facendo ognuno la nostra parte. Nell’interesse della salute dei nostri concittadini faccio presente al sindaco di impegnarsi nel giusto utilizzo dei prodotti per la sanificazione delle strade. Da studi scientifici ponderati da una nota rivista americana, Journal of Hospital infection, si è potuto notare che il Coronavirus rimane sulle superfici fino a 9 giorni, e molti virologi hanno elencato i prodotti corretti da utilizzare per contrastare la diffusione del contagio sulle superfici, con le relative percentuali: 62-71% etanolo, 0,5% di perossido di idrogeno o 0,1% di ipoclorito di sodio risultano efficaci entro 1 minuto. Invece altri agenti biocidi come benzalconio cloruro 0,05-0,2% o clorexidina digluconato 0,02% risultano essere meno efficaci.

Inoltre alte temperature, come 30° e 40° riducono la durata di persistenza del virus. I prodotti normalmente utilizzati dai Comuni per i periodi di disinfezione sono dei sali di ammonio quaternari, ovvero semplici battericidi. Più precisamente, facendo seguito alla dichiarazione rilasciata da Energetikambiente, nel caso del nostro Comune viene utilizzato un antibatterico a base di ammoniaca igienizzante. Indichiamo allora, come Lega, che venga aggiunto anche l’Ipoclorito di Sodio allo 0,1%, cioè la candeggina, in modo tale da rendere il più inattivo possibile il virus e tutelare ancora di più la salute di tutti i cittadini marsalesi”.