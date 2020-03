Euro 2020: si parla di slittare l’Europeo

Cosa fare dei Campionati di Calcio ma soprattutto cosa accadrà con gli Europei 2020? A parlare è il Presidente della Fgic Gabriele Gravina. “Non ci sono alternative, l’Europeo fa da tappo allo slittamento dei campionati, quindi bisogna togliere il tappo per non far esplodere la bottiglia e farci perdere praticamente tutto. La decisione più giusta sarebbe quello di rinviare l’Europeo ed avere più date a disposizione per recuperare le giornate mancanti. Questa per il momento resta un’ipotesi, ne discuteremo martedì. Serve anche l’accordo delle altre federazioni, ma ho grande fiducia in questo“.

Sull’ipotesi play off e play out per la Serie A e probabilmente per gli altri Campionati di Calcio, Gravina afferma: “Dipende da quando si potrà riprendere la stagione agonistica, se si riprendesse a maggio ci sarebbe ancora tempo sufficiente per concludere il tutto recuperando le giornate mancanti, servirebbero dai 45 ai 60 giorni, se si riprendesse più tardi, saremmo disposti anche a pensare a formule alternative come playoff e playout. L’unica cosa importante è quella di rispettare la deadline del 30 giugno, data di scadenza dei vari contratti di calciatori ed accordi sui diritti tv, altrimenti dovremmo emanare delle disposizioni straordinarie“.