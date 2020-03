Disoccupazione e Coronavirus, ci scrive una lavoratrice stagionale

Mi chiamo Vincenza Marcantonio e abito a Marsala. Sono una lavoratrice stagionale nel settore turistico alberghiero quindi ogni anno riesco a lavorare per circa 5/6 mesi l’anno. Purtroppo lo scorso anno ho lavorato per soli 80 giorni circa e sono ferma dal mese di settembre 2019. Ho percepito la Naspi per 39 giorni e da allora non ho più avuto entrate. Il primo di marzo del 2020 ero stata chiamata per lavorare ad Agrigento per un hotel a 5 stelle ma causa del coronavirus mi hanno rinviato l’assunzione a data da destinarsi. Pago un affitto di 300 euro al mese ma non avendo nessuna entrata vorrei sapere se posso chiedere un sussidio per poter vivere in questo periodo di emergenza nazionale. Vi ringrazio anticipatamente attendo risposta.

***

Gentile lettrice,

la sua lettera dà voce a tante donne e tanti uomini che si trovano nella sua stessa situazione. Potrebbe provare a chiedere il reddito di cittadinanza, già in vigore dal 2019 ed erogabile sulla base di determinati requisiti. Il governo, nei giorni scorsi, ha annunciato la propria determinazione a varare un pacchetto di misure e provvedimenti in grado di sostenere le categorie di lavoratori, le famiglie e le aziende che maggiormente stanno soffrendo gli effetti della crisi. Già dalle prossime ore dovremmo saperne di più a riguardo. Non si perda d’animo, il nostro Paese, in questa fase difficile, si sta dimostrando forte e solidale. (V.F.)