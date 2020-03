Decreto salva economia, niente sospensione di affitti ma sconti

Al momento non vi è alcuna sospensione per gli affitti delle abitazioni a seguito dell’emergenza coronavirus. Tuttavia la bozza del decreto salva economia del 15 marzo, che è in via di discussione da parte del governo, prevede un meccanismo di “sconto sulle tasse” per i negozi e le botteghe, che coprirà più della metà del canone di locazione del mese di marzo: è quanto prevede

Nella bozza del decreto, che è quindi suscettibile di modifiche, sul fronte degli affitti sono previsti fondi solo per i soggetti che esercitano attività d’impresa: a loro viene riconosciuto un credito di imposta del 60% dell’ammontare del canone di affitto del mese di marzo 2020, per gli immobili che sono classificati nella categoria catastale C/1 (ossia negozi e botteghe).

Questo meccanismo di credito d’imposta sugli affitti potrà essere richiesto però solo dai negozi per cui è stata disposta la chiusura con il decreto dell’11 marzo. Quindi non rientrano ad esempio supermercati, negozi alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole e tutte le attività commerciali rimaste aperte nelle settimane dell’emergenza coronavirus.