Coronavirus, i consigli di un commosso dottor Mezzapelle. IL VIDEO

“Cari cittadini, i nostri medici e personale sanitario stanno facendo un lavoro straordinario in questi giorni. È a loro che dobbiamo tutta la nostra gratitudine e il nostro profondo rispetto. A quelli di Petrosino, a quelli dei vicini ospedali nelle città limitrofe, a quelli di tutto il resto d’Italia e del mondo. Oggi ho voluto dare voce a uno di loro in rappresentanza di tutti gli altri, al Dottor Carlo Mezzapelle. Vi prego ascoltatelo tutto e fino in fondo. Sono consigli utilissimi su come comportarsi, sulle procedure igieniche sanitarie da seguire, cosa fare in caso di sintomi e delle raccomandazioni per evitare altro genere di patologie. E alla fine c’è l’uomo, prima ancora che il medico, con tutto il suo carico di emozione e la voce spezzata dalla commozione“.

E’ il messaggio che dalla sua pagina Facebook il sindaco di Petrosino ha lanciato per i suoi concittadini e per il territorio tutto. Perchè la sanità locale è un tema che ci riguarda tutti da vicino.

Qui è possibile vedere e ascoltare il messaggio del dottor Carlo Mezzapelle: https://www.facebook.com/100008802003656/videos/2245128689123843/?d=n