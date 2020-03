Ecco l’elenco dei supermercati e delle farmacie che – in vista dell’emergenza Coronavirus – effettuano le consegne a domicilio, così si potrà stare a casa come invita e in certi casi impone il decreto ministeriale.

All’elenco farmacie con servizio a domicilio si aggiunge anche la Farmacia Lembo di via Trapani – Contrada S. Giuseppe Tafalia, 164/A – tel: 0923 987401