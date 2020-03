La Pergola consegna le pizze ai medici e infermieri del “Borsellino” in prima linea

“In questo sabato cosi diverso, insolito e silenzioso, abbiamo voluto regalare un pò di allegria a Medici ed Infermieri dell’Ospedale “Borsellino” di Marsala per il lavoro che svolgono ogni giorno, mettendo in pericolo la loro vita per tutti noi”. E’ il messaggio lanciato dal pizzaiolo Maurizio Casano de La Pergola Pizza Taxi di corso Gramsci che ieri sera ha preparato le pizze al personale sanitario del nosocomio marsalese, con tanto di mascherine e guanti come impone il decreto.

Diversi sono i volontari che si stanno adoperando come possono in queste ore con le proprie attività. Continuate così!