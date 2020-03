Di Girolamo, “A Marsala tre casi. Il picco deve ancora arrivare, restiamo a casa”

In una giornata povera di informazioni da parte degli organi istituzionali in provincia di Trapani, arriva adesso un’articolata nota del sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, che segnala l’aumento dei casi in provincia e in città e fa il punto sulla situazione anche in vista delle prossime settimane.

“Cari concittadini, purtroppo nella nostra provincia sono aumentati i casi accertati di Coronavirus, dai 4 degli ultimi giorni siamo arrivati a ben 13 (di cui 3 marsalesi), così come sono aumentati in tutta la Sicilia, da 156 di ieri siamo passati oggi a 188. Nelle prossime ore si aspetta il risultato di molti altri tamponi. In tutta Italia i contagiati sono in totale addirittura 24.747 con 1.809 morti (quasi quattrocento deceduti in più di ieri). Sono cifre che hanno dell’incredibile, ma purtroppo è la realtà. In provincia di Bergamo le camere mortuarie non hanno più posti, così come tutte le terapie intensive lombarde. Gli epidemiologi sostengono che al SUD i casi aumenteranno nei prossimi giorni e il PICCO DEVE ANCORA ARRIVARE. L’unico modo per evitare che da noi accada ciò che sta succedendo in Lombardia è continuare a STARE A CASA. So che per molti può essere difficile, soprattutto con queste belle giornate di sole, ma se non vogliamo che avvenga una STRAGE nel nostro territorio, non abbiamo altra scelta. Whuan, città dove ha avuto inizio l’epidemia, sta riuscendo a sconfiggere il virus con il completo e totale isolamento di massa, per intere settimane nessuno è più uscito da casa ed oggi, dopo migliaia di morti, finalmente inizia a non avere quasi più contagiati. Ce la DOBBIAMO METTERE TUTTA, non usciamo se non per motivi di assoluta necessità: lavoro non differibile (chi può prenda ferie, o lavori da casa, o se ha un lavoro autonomo lo sospenda), o per motivi sanitari urgenti o per acquisto di beni di primissima necessità. In quest’ultimo caso vi chiedo di cercare di farveli portare a domicilio e comunque di evitare di uscire ogni giorno. Per tutto il resto rimaniamo a casa. I controlli delle Forze dell’Ordine continuano, così come pure le sanzioni. Non dobbiamo avere contatti con altre persone e anche all’interno della stessa abitazione rispettiamo le norme igieniche di sicurezza.

Il CORONAVIRUS non guarda in faccia nessuno, non fa distinzione d’età, colpisce chiunque, anziani, giovani, bambini e soprattutto SI DIFFONDE CON una FACILITÀ e RAPIDITÀ incredibili. I posti nelle nostre rianimazioni sono pochi, per cui ancor di più non possiamo permetterci di ammalarci. Da sindaco e da medico vi chiedo di tenere duro, facciamoci forza gli uni con gli altri, ma CONTINUIAMO, finché il rischio di essere contagiati non si annulla, A RIMANERE A CASA. Convinciamo chi ancora non lo fa. Ne va della nostra vita. Buona serata”.