Coronavirus 15 marzo: oggi il dato più alto con 368 morti e 369 guariti

In totale i contagiati sono 24747, tra cui 1809 deceduti e 2335 guariti.Mille e 672 le persone in terapia intensiva in Italia risultate positive al coronavirus. A renderlo noto il commissario straordinario all’emergenza, Angelo Borrelli, nell’ormai canonica conferenza stampa delle 18. Rispetto a ieri, ci sono stati ulteriori 6 trasferimenti di pazienti dalla Lombardia verso altre Regioni. Il totale dei trasferiti è di 40 pazienti.

Sono 368 le persone morte oggi in Italia risultate positive al coronavirus. E’ il dato più alto dall’inizio dell’epidemia. Complessivamente sono 1809 le persone decedute nella Penisola. Al netto di morti e guariti, le persone positive sono 20mila 603. Lasciano lo status di malati, invece, 369 persone.

“Sono molto felice che Bertolaso possa dare una mano alla Regione Lombardia. Io non lo nascondo: io sono una persona che è stata tirata su da Bertolaso. Sarò felice di poter lavorare assieme a lui”. Ha commentato così Borrelli – a lungo vice di Bertolaso nella Protezione civile – sulla nomina di quest’ultimo a consulente personale del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.