Sanificazione a Marsala: pronti volontari di aziende agricole del territorio

Vista l’emergenza sanitaria dovuta a causa del Coronavirus e vista la difficoltà di intervento tempestivo su tutto il territorio di Marsala per il trattamento di sanificazione, un gruppo di volontari nonchè proprietari di aziende agricole, hanno chiesto al sindaco Alberto Di Girolamo di potere dare una mano.

“Chiediamo di autorizzare gli operatori agricoli, presenti sul nostro territorio, che dispongono di mezzi per il trattamento di sanificazione, per dare supporto a gli operatori comunali per la copertura delle aree interessate, fornendo i prodotti necessari al trattamento in modo da affrontare le esigenze legate all’emergenza corona virus”, c’è scritto nella nota a firma del rappresentante della lista civica Vento Nuovo, Mario Figlioli e dei coordinatori dell’iniziativa Vincenzo Tumbarello (per informazioni tel: 328.2816491), Giuseppe Ferreri e Paolo Lentini.

I primi volontari per i quali si chiede l’autorizzazione sono le aziende agricole:

Ferreri Antonino

Angileri Nicolò

Cammarata Maria Luisa

Vigna service

Techno service

Euro midi

I volontari in possesso di mezzi per il trattamento, possono contattare direttamente il comune o Tambarello, Ferreri e Lentini che provvederanno a presentare la richiesta al Comune.