La ferramenta SAFFIO’ R2 è aperta e attiva il servizio a domicilio

C’è chi chiude temporaneamente e chi, come previsto dalle autorità competenti, rimane aperto a garantire i suoi servizi. Come la ferramenta SAFFIO’ R2, che manterrà immutati gli orari di lavoro e per chi fosse impossibilitato a muoversi o per chi non volesse uscire, ha attivato il servizio a domicilio nel rispetto delle norme sanitarie previste (utilizzo di mascherine, guanti, autocertificazione e distanza di almeno un metro).

Come si legge anche dalla pagina facebook dell’azienda, all’interno del punto vendita la clientela è pregata di rispettare le norme sanitarie previste.

E La tua attività commerciale come si è adeguata?

