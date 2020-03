Donazione del sangue, l’appello di un gruppo di atleti marsalesi: “Solidarietà un valore aggiunto”

In queste giornate drammatiche, da più parti si rinnovano gli appelli per la donazione del sangue. Sull’argomento si registra in queste ore a Marsala una nuova iniziativa. “Valet Donatio” (Valgo e quindi mi Dono). È questo il principio cui si ispira il gruppo Spartan’s Way e la palestra Mjr Studios di Massimo Rocchetti. Con la guida di Francesco Casella, gli atleti stanno portando avanti un progetto di sensibilizzazione alla donazione di sangue condiviso con l’Avis di Marsala. È stata la presidente Isabella Galfano ad accoglierli e alcuni di loro si sono già candidati a diventare donatori. “Io lo sono da 14 anni – afferma Casella – ed è un gesto che puntualmente mi fa sentire una persona migliore. I miei ragazzi hanno compreso l’importanza dell’iniziativa e sono pronti a dimostrarlo, nella convinzione che i principi di solidarietà sono un valore aggiunto da condividere”.

L’iniziativa del gruppo Spartan’s Way assume ulteriore importanza in un momento in cui donare il sangue è quanto mai urgente a causa dell’emergenza coronavirus. “Venite a donare perché c’è bisogno di sangue, è l’accorato appello della presidente dell’Avis; noi siamo operativi anche domenica prossima e le successive. Vi aspettiamo” ! E quanto sia importante donare il sangue, lo si evince anche dalla comunicazione dello stesso Ministero della Salute che ha emanato un’apposita comunicazione con la quale fa rientrare la donazione fra le “situazioni di necessità” per le quali è possibile spostarsi da casa.