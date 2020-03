Intestata al dottore Galfano la Divisione di Urologia del “Paolo Borsellino” di Marsala

E’ stata ufficialmente intestata al compianto professionista marsalese Giuseppe Galfano la Divisione di Urologia dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Scomparso nel marzo del 2019, Galfano era stato per anni primario della citata Divisione di Urologia, facendosi apprezzare per le doti professionali e umane nei rapporti con l’utenza. La targa in memoria di Galfano è stata scoperta alla presenza dell’attuale primario Emanuele Caldarera. Chiaramente, le limitazioni legate all’emergenza Covid-19 hanno condizionato anche questo momento. Un’ulteriore cerimonia, alla presenza dei familiari del dottore Galfano, verrà opportunamente programmata non appena verranno superate le attuale disposizioni governative.