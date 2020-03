Marsala: ecco il calendario della sanificazione del territorio

Come disposto dal sindaco Alberto Di Girolamo, il settore Servizi Pubblici del Comune di Marsala sta effettuando la sanificazione del territorio.

Dopo la scorsa notte, con l’intervento che ha interessato il centro storico, stasera si prosegue nelle zone in prossimità di Porticella, Stadio, Corso Gramsci, via Dante Alighieri, Lungomare Boeo, Via Grotta Del Toro, Via Del Fante.

Sabato 14, la sanificazione verrà effettuata nelle aree limitrofe a Piazza Del Popolo, via Mazzini, Piazza F.sco Pizzo, Stazione Ferroviaria, Piazza Caprera, via Sirtori. Questa prima fase comprenderà anche altre due giornate di sanificazione: lunedì 16 nelle vie Salemi e Istria, nonché nelle zone in prossimità delle stesse; martedì 17 nella parte alta di via Salemi e in zona Amabilina.

Gli interventi sono effettuati a partire dalle ore 22 e saranno usati idonei prodotti igienizzanti. La cittadinanza è invitata a non lasciare esposte né piante aromatiche né biancheria, nonché adottare normali precauzioni per i propri animali domestici. La seconda fase della sanificazione proseguirà fino al 3 Aprile, secondo il calendario che il settore Servizi Pubblici renderà noto la prossima settimana