Rotary e Ordine dei Medici sostengono una raccolta fondi per l’ospedale di Marsala

Dopo Trapani, anche Marsala si attiva con una raccolta fondi a beneficio del proprio ospedale. A promuoverla sono il Rotary Club Marsala e l’Ordine dei Medici.

Questo il testo della nota inviata alla stampa:

“L’emergenza Covid-19 è ormai un fatto acclarato in tutta Italia. La nostra città ha già visto i primi casi di persone affette da CoronaVirus ed è doveroso aiutare il nostro ospedale a gestire meglio l’emergenza con l’aquisto di macchinari e implementazione delle aree disposte a terapia intensiva. Il Rotarct Club Marsala e l’Ordine dei Medici, grazie all’iniziativa di privati come Cristiana Cordaro e Silvia Lubrano, stanno cercando di agire per il bene di tutta la popolazione. Insieme possiamo fare la differenza. Doniamo per il sostentamento dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala”.

Questo è invece il link per le donazioni:

https://www.gofundme.com/f/1x8tv4h55c?sharetype=teams&member=3849274&utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=ef5f683511b9409d941fed0660adfb40