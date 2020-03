Due casi di Coronavirus a Mazara. Sono a casa in isolamento

Altri due casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Stavolta a Mazara. La notizia si è diffusa in mattinata ed è stata confermata anche dai palazzi istituzionali della città. Si attendono notizie, ma pare si tratti di una donna di 78 anni e un uomo di 49, appartenenti alla stessa famiglia. Entrambi si trovano in isolamento volontario presso la propria abitazione, in stato di sorveglianza sanitaria. Maggiori informazioni si potranno avere nel corso della giornata. Verosimilmente, ne parlerà nel dettaglio anche il sindaco Salvatore Quinci, che nel pomeriggio potrebbe tenere una nuova diretta live sulla propria pagina facebook.