Coronavirus, le richieste dei comuni siciliani

Si è tenuta questa mattina una riunione in video conferenza tra i rappresentanti dei comuni siciliani a cui hanno partecipato il presidente dell’Anci Leoluca Orlando, il presidente della regione Nello Musumeci e l’assessore alla sanità Ruggiero Razza.

L’Anci Sicilia ha presentato una serie di proposte perché vengano inserite nelle piattaforme di rivendicazione dell’Anci Nazionale e della regione Sicilia.

Ecco di seguito l’elenco completo



➢ che venga disposto il rinvio delle scadenze di carte d’identità, autorizzazioni anagrafiche e permessi di soggiorno per limitare l’accesso agli uffici comunali competenti;

➢ un intervento normativo per agevolare il collocamento in ferie del personale e il lavoro a distanza oltre che il lavoro flessibile;

➢ un fondo per bilanciare dilazioni e ritardi di riscossione dei tributi locali (Fondo nazionale);

➢ la sospensione della rata dei mutui per investimenti e lo spostamento all’anno finale della rata dell’anno in corso;

➢ un fondo per il dilazionamento degli interessi dei crediti non riscossi;

➢ lo sblocco dell’utilizzo di somme di avanzo vincolato;

➢ la possibilità di utilizzare somme da proventi contravvenzionali senza limiti in atto esistenti (Fondo per il personale) e ciò per consentire lo svolgimento di nuovi e maggiori compiti della polizia municipale;