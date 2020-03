L’appello del Consiglio comunale di Marsala: “E’ il tempo della responsabilità”

Raramente avviene che un Consiglio comunale intero sottoscriva una nota congiunta. L’eccezionalità del momento storico che stiamo vivendo ha adesso convinto i 30 componenti del massimo consesso civico a mettere da parte divisioni politiche e rancori personali per firmare un appello da rivolgere ai cittadini marsalesi. Un invito alla responsabilità e al rispetto delle disposizioni precauzionali legate all’emergenza Coronavirus, ma anche un messaggio di incoraggiamento a una comunità che segue con preoccupazione le notizie sulla diffusione del Covid-19.

Care concittadine, cari concittadini, stiamo attraversando un momento difficile ma è nel rispetto delle regole del buon senso e nell’osservanza dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diramati di recente che tutti insieme potremo affrontare ogni avversità. E’ il tempo della Responsabilità ed ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte. La storia della nostra Città ci insegna che è possibile superare sfide ardue con grandi sacrifici, con generosità e senso di solidarietà. La nostra gente saprà ancora una volta riscoprire quel senso di “comunità” che l’ha resa grande nel mondo. La nostra più sincera gratitudine è rivolta a quanti in questo momento, medici, operatori sanitari, forze dell’ordine, sono in prima linea nel contrasto del “Corona Virus” e del suo propagarsi. Il Consiglio Comunale di Marsala fa appello, facendo propri i messaggi dell’amministrazione comunale, ad ognuno di voi, alla responsabilità nel riconoscere che i sacrifici di oggi nel limitare gli spostamenti e nell’attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dei summenzionati decreti serviranno per superare il prima possibile l’emergenza. Non facciamoci travolgere dall’isteria collettiva e dal panico, troppo spesso alimentato da banalizzazioni e semplificazioni eccessive. Fidiamoci invece degli organi competenti seguendo le indicazioni delle autorità mediche ed istituzionali. Non cediamo all’informazione incontrollata e non scientifica che circola nei social media, cercando di verificare sempre la fonte delle notizie che vengono diffuse. Il momento di storica drammaticità che dobbiamo affrontare insieme ci richiama tutti ad uno slancio ulteriore di responsabilità. Faremo quanto in nostro potere, unitamente alle determinazioni alle quali giungerà l’A.C, per far fronte all’emergenza, valutando ogni singola azione volta al calmierare le ricadute che ci saranno sul nostro territorio una volta sconfitta questa epidemia. Ne usciremo insieme, come sempre.