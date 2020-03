Dopo il primo caso di Coronavirus a Marsala, il sindaco scrive alla città

Pubblichiamo di seguito la nota con cui il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo commenta il primo caso di Coronavirus in città, reiterando l’invito a rispettare i comportamenti resisi necessari su scala nazionale in ragione dell’emergenza legata al Covid-19.

Cari concittadini,

come sicuramente già sapete, a Marsala, ieri, è stato diagnosticato il primo caso di coronavirus. Fino a ieri sera il paziente, ricoverato presso l’ospedale di Trapani, stava relativamente bene e respirava autonomamente. I medici del Servizio di igiene dell’Asp stanno monitorando il caso e le persone con cui il paziente è venuto in contatto. Sempre nella giornata di ieri mi sono sentito sia con il Direttore Generale dell’Asp che con il Prefetto, seguendo il caso costantemente. I prossimi giorni, a maggior ragione dopo questa prima diagnosi, saranno decisivi e importantissimi. Attraverso i nostri comportamenti possiamo bloccare il diffondersi del contagio oppure favorirlo. Fondamentale in questo momento più che mai è stare a casa. Convinciamo i nostri figli, i nostri genitori, e tutti coloro che ci circondano a rispettare le regole della prevenzione, principale delle quali in questo momento è proprio quella di passare i prossimi giorni nella propria abitazione, tranne per motivi di lavoro, salute e acquisto beni di prima necessità, mantenendo comunque sempre a distanza di almeno un metro. Ciò che avverrà nella nostra città dipende da ciascuno di noi. #iorestoacasa”