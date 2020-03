Precauzioni Coronavirus a Marsala e Petrosino, tra autocertificazioni e ferie per i dipendenti

Visto il nuovo decreto che ha trasformato tutta l’Italia in zona protetta per evitare il diffondersi del contagio da coronavirus, è fatto obbligo ai cittadini di restare a casa e lasciare il proprio domicilio solo per lavoro, problemi di salute e fare la spesa (si consiglia l’uscita di un solo familiare). Chi non si atterrà alla normativa dettata dall’emergenza coronavirus incorre nella denuncia penale. In osservanza delle rigide disposizioni contenute nel nuovo Decreto del Governo Nazionale in vigore da oggi, l‘Amministrazione comunale di Marsala e quella petrosilena hanno ulteriormente aumentato le precauzioni – adottate ieri e già comunicate alla cittadinanza – per quanto riguarda i servizi comunali. L’odierna riunione in audioconferenza presieduta dal sindaco Alberto Di Girolamo – presenti il vice sindaco Agostino Licari, il segretario generale Bernardo Triolo, dirigenti e fuzionari – ha circoscritto ulteriormente le misure comportamentali per i Pubblici Uffici. Fermo restando che sono assicurati i servizi essenziali di Stato Civile (per le dichiarazioni di nascita, matrimonio e morte) e Polizia Municipale (pronto intervento, Tso e rilascio tesserini invalidità), a decorrere da oggi l’accesso fisico ai Pubblici Uffici è limitato ai soli casi di comprovata necessità. Per tutte le altre esigenze, il contatto con Uffici/Servizi avviene tramite telefono e mail.

Altre misure importanti a decorrere da domani: il Cimitero resterà chiuso per le visite ai defunti. L’accesso viene consentito solo agli operai delle Ditte autorizzate ad eseguire lavori interni nel Sacrario e ai fiorai; chiusi i siti culturali civici (musei, teatri, sale conferenze…). “La salute di tutti è la priorità assoluta, ora più che mai. Sacrifici e disagi cui siamo chiamati – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo – sono fondamentali per contrastare il contagio. Nessun comportamento irresponsabile può essere tollerato. Solo con il rigoroso rispetto delle precauzioni potremo evitare il coronavirus e, terminata l’emergenza, tornare alla consueta vita di relazione sociale”. Infine, su direttiva dell’Amministrazione comunale, il segretario Triolo e i dirigenti hanno disposto ferie d’Ufficio per i dipendenti al fine di limitare, anche con questa misura, la presenza di più persone all’interno degli Uffici.

Alla luce delle nuove disposizioni per la prevenzione del Coronavirus, il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, interviene per aggiornare la situazione sul territorio comunale. “Come prima cosa voglio iniziare col dirvi che a Petrosino e in Provincia di Trapani non ci sono ancora casi di soggetti positivi al Coronavirus – fa sapere il primo cittadino petrosileno -. Sebbene questa possa essere una buona notizia non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Anzi, abbiamo il dovere tutti quanti di osservare con scrupolo le misure disposte dal Presidente del Consiglio. Resta fermo il divieto di uscire da casa, gli spostamenti sono consentiti solo in caso di necessità”.

Per spostarsi anche da un Comune a un altro, bisogna munirsi di autocertificazione che dovrà essere autenticata dal Municipio del Comune di residenza. Dovrà essere esibito in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine: un agente provvederà a controfirmarlo. In caso siate sprovvisti di tale modulo gli agenti ve ne forniranno uno al momento. Gli spostamenti sono consentiti per lavoro, per motivi di salute o per fare la spesa. Sono categoricamente vietati gli assembramenti, mentre bar e locali di ristorazione chiuderanno alle ore 18. Dopo le ore 18 è consentito esclusivamente il servizio a domicilio rispettando le precauzioni note. Per gli eventuali trasgressori sarà chiusa l’attività.

“Ho disposto che i vigili urbani comincino da subito a fare controlli sia per gli assembramenti che per gli spostamenti – ha detto Gaicalone -. Ho poi disposto la circolazione sul territorio comunale di auto con altoparlante per informare anche quella parte di cittadinanza che non fa uso di dispositivi telefonici o computer. Saranno stampati e affissi in tutti i locali dei manifesti contenenti le nuove disposizioni. Ho poi provveduto a ordinare la sanificazione di tutti gli edifici pubblici: scuole, municipio, locali distaccati e scuolabus. Sono state impartite istruzioni riguardo il ricevimento al pubblico degli uffici comunali che rimarranno aperti e funzionanti ma con delle restrizioni sul numero degli utenti da ricevere, si entra uno alla volta e i dipendenti sono stati già stati muniti di gel igienizzante. Dall’altro ieri abbiamo ricevuto decine di comunicazioni di cittadini che negli ultimi 14 giorni sono transitati dalle zone del Nord di maggiore contagio, fino a ieri le cosiddette zone rosse. Anche per questi casi si provvederà a monitorare che rispettino lo stato di isolamento. Stiamo lavorando con le associazioni di volontariato e protezione civile per attivare forme di aiuto, per esempio la spesa a domicilio, ai soggetti più deboli o impossibilitati negli spostamenti. A tal proposito lancio un appello a tutti coloro che vogliono offrirsi volontari e collaborare in aiuto della cittadinanza. Si rivolgano direttamente ai seguenti contatti: Angelo Rizzo, Associazione Vigili del Fuoco in Congedo, numero di telefono 3406104395; Giuseppe Indelicato, Associazione Guardie Ambientali Trinacria, numero di telefono 3498110857 oppure 3498110857”.