Konsumer Sicilia: “I supermercati saranno approvvigionati, state tranquilli”

“Non c’è più tempo. Cambiamo le nostre abitudini”. Si può riassumere in queste poche righe il messaggio di ieri del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, il quale, con l’obiettivo di limitare il più possibile i contatti al fine di evitare il contagio, ha predisposto che tutta l’Italia diventi zona rossa.

Le conseguenze più immediate di una simile prescrizione non sono tardate ad arrivare, con decine e decine – se non centinaia – di cittadini/consumatori che si sono immediatamente riversati in molti supermercati per fare incetta di provviste alimentari. Condotte da vero e proprio panico che, secondo Konsumer Sicilia, associazione dei consumatori, sarebbero del tutto immotivate.

“Ricordiamo, a tutti i cittadini – afferma Giancarlo Pocorobba, presidente di Konsumer Sicilia – che anche in un momento storico particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo, tutti i supermercati e le attività commerciali in genere saranno, regolarmente, approvvigionati. Pertanto, invitiamo tutti ad evitare una folle corsa all’acquisto che finisce, peraltro, per rivelarsi contraria allo stesso spirito della norma che mira ad evitare assembramenti. Occorre, infatti, agire con senso di responsabilità rispettando per un tempo breve alcune semplici norme a salvaguardia della salute di tutti, affrontando la situazione con serenità e senza farsi prendere da un timore ingiustificato”.