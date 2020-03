A Fulgatore bruciava rifiuti illecitamente, denunciato un trapanese

Nella giornata di ieri, 9 marzo, i Carabinieri della Stazione di Fulgatore, hanno deferito in stato di libertà per il reato di combustione illecita di rifiuti, S. G., trapanese.

Nello specifico, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato una colonna di fumo nero e maleodorante proveniente da un’area rurale in località Dattiloe si sono recati sul posto per svolgere ulteriori accertamenti. Dopo aver individuato il punto di origine del fumo,i Carabinieri hanno sorpreso il soggetto denunciato mentre dava fuoco ad un cumulo di rifiutiin un terreno comunale attiguoaquello di sua proprietà. Tra i rifiuti in fase di combustione, con l’inevitabile pericolo di inquinamento del suolo e dell’aria per la diffusione di emissioni insalubri nell’atmosfera, vi erano anche diversi metri di tubi in polietilene per irrigazione.

Permane alta l’attenzione e l’impegno dei militari dell’Arma nel contrastare un fenomeno che non solo ha conseguenze penali, ma che può avere anche gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini.