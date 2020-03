Coronavirus, ad Erice decisa la sospensione di alcune tasse e imposte locali

L’Amministrazione comunale ericina ha stabilito alcune misure urgenti di sostegno per aziende, imprese, famiglie e professionisti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel corso di apposita riunione, a cui hanno partecipato gli assessori della Giunta del Sindaco Daniela Toscano ed i capigruppo del consiglio comunale, è stata stabilita la sospensione ed il differimento di alcuni tributi.

In attesa che vengano definite dal Governo e dalla Regione ulteriori e importanti misure in aiuto ai settori colpiti e valutato che occorre adottare iniziative concrete, la Giunta ericina, di concerto con i capigruppo del Consiglio Comunale, ha deciso la sospensione ed il differimento immediato dei pagamenti di alcuni tributi, tasse e imposte locali per sostenere le famiglie e le aziende del commercio, del turismo e dei servizi che attualmente versano in una situazione sempre più grave di difficoltà finanziaria dovuta ai drammatici cali di incassi e di fatturato.

Nello specifico, le proposte approvate oggi dalla Giunta, che adesso verranno trasmesse per la definitiva approvazione con carattere d’urgenza da parte del Consiglio, riguardano le seguenti misure: