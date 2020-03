Coronavirus, Malta sospende i collegamenti con l’Italia, l’Austria richiama in patria i suoi cittadini

Malta ha sospeso i collegamenti passeggeri con l’Italia, aerei e navali. La decisione, presa in conseguenza alle misure italiane, è stata comunicata nella notte da Abela, in una conferenza stampa tenuta davanti alle telecamere della tv di Stato Tvm, in cui ha reso noto nota anche una quarta positività al virus sull’isola, dopo quella di una famiglia italiana rientrata dal Trentino. A Malta vivono oltre 9mila italiani residenti, ai quali vanno aggiunti almeno altri 15mila per lavoro, studio o turismo.

La nave di collegamento che doveva entrare a La Valletta dalla Sicilia questa mattina, è stata bloccata nel porto. Abela ha sottolineato che il provvedimento riguarda solo il trasporto delle persone, mentre quello delle merci continuerà regolarmente. Il premier ha concluso il suo breve intervento con un messaggio di incoraggiamento per gli italiani: “Siete i nostri vicini e amici e io so quanto l’Italia è vicina ai maltesi. Vi esorto a essere forti, supereremo questa sfida”.

Anche l’Austria ha lanciato un appello a tutti i propri cittadini affinché tornino in patria dall’Italia.