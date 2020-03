Coronavirus, tutta Italia “zona rossa”. Conte: “Le nostre abitudini vanno cambiate”

Italia Zona Protetta. Tre parole per dire che tutto il Paese diventa soggetto alle stesse misure finora previste per la cosiddetta “zona rossa”. “La scelta giusta, oggi, è stare a casa”, ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel preannunciare il nuovo decreto che estenderà all’Italia le limitazioni agli spostamenti, che potranno essere effettuati solo per comprovate ragioni di lavoro, salute o emergenza.

“Mi rendo conto – ha affermato Conte – che è difficile cambiare abitudini, ma purtroppo i numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e di quelle decedute. Le nostre abitudini, quindi, vanno cambiate. Vanno cambiate ora, per il bene dell’Italia: dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni”.

Conte sa bene che gli effetti del nuovo decreto rischiano di causare conseguenze molto gravi per l’economia italiana. Ma di fronte all’escalation dei casi registrati negli ultimi due giorni, il governo ha deciso di mettere in primo piano “il diritto alla salute”.

“Non possiamo abbassare la guardia, è il momento della responsabilità”, ha aggiunto Conte, chiarendo che verranno sospese tutte le manifestazioni sportive, compreso il campionato di calcio e che sarà il previsto il divieto di assembramento o di aggregazione presso i locali pubblici, a prescindere dalla cosiddetta “distanza di sicurezza” di un metro, prevista dal precedente decreto.

Infine, il presidente del Consiglio ha ufficializzato che le attività didattiche saranno sospese in tutta Italia fino al 3 aprile, sia per quanto riguarda le scuole che per le Università.