Carissime studentesse e carissimi studenti, sono passati alcuni giorni da quando le attività didattiche sono state sospese a causa del Coronavirus e, purtroppo, la situazione in Italia non è migliorata, proprio per questo è necessario che tutti diamo una mano.

Il Governo ha emanato delle direttive e delle regole di comportamento che tutti siamo tenuti ad osservare, rispettare le distanze di sicurezza, non dare la mano, salutarsi a distanza e non creare assembramenti in luoghi quali piazze e locali pubblici, dove il contagio può avvenire facilmente.

Da Dirigente di una comunità educante invito tutti voi a rispettare queste regole per salvaguardare la vostra salute e quella degli altri, rimanete a casa, leggete, studiate, godetevi la famiglia, non serve il sacrificio solo di alcuni, il Paese ha bisogno dell’aiuto di tutti, giovani e adulti.

Sono fiduciosa che raccoglierete questo messaggio, la vita è un bene troppo prezioso per essere messa a repentaglio con comportamenti sconsiderati.

Mi appello anche ai genitori, ora come mai è tempo di mostrare responsabilità, è tempo di mostrare senso civico.

Insieme possiamo limitare le occasioni di contagio, #restiamoacasa#