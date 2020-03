Regione Sicilia:”chi arriva dalle zone rosse vada in isolamento”

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato, come peraltro in maniera analoga stanno facendo quasi tutti i governatori delle regioni del centro sud, un’ordinanza per imporre a “chi sbarca in Sicilia, con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord, di informare il medico di base e porsi in “autoisolamento”.

Musumeci, che si trova in autoisolamento dopo i contatti di mercoledì scorso con il presidente del Lazio Nicola Zingaretti che come è noto è risultato positivo al test del corinavirus, invita tutti a mantenere “la calma e il senso di responsabilità”: “Riusciremo a gestire e superare anche questo particolare momento – dice il governatore – Noi siciliani abbiamo affrontato ben altre calamità e non ci arrendiamo. Ma ognuno faccia la propria parte”.

Il presidente della Regione ha fatto un primo tampone ieri, che è risultato negativo, e ripeterà il test fra due giorni.