Arriva a Marsala la tenda pretriage. Il sindaco invita la comunità a evitare assembramenti nei locali

Da domani, lunedì 9 marzo, sarà operativa nell’area di emergenza dell’ospedale “Paolo Borsellino” la tenda pretriage.

Era stato il sindaco Alberto Di Girolamo, nei giorni scorsi a chiederne l’installazione a tutela del personale sanitario e degli ammalati. Venerdì, nella nota con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani annunciava nuove assunzioni e un’implementazione dei posti letto per far fronte all’emergenza, era stata anche evidenziata la decisione di predisporre tende pretriage a Trapani, Mazara del Vallo, Marsala, Pantelleria e Alcamo.

“Ringrazio per la sollecitudine il direttore generale dell’Asp – precisa il sindaco Alberto Di Girolamo -. Il diffondersi del Coronavirus ci impone misure straordinarie e la tenda pretriage è una di queste. Da parte mia non posso che invitare tutta la cittadinanza al rispetto delle norme emanate dal Governo e dagli esperti dell’istituto superiore di Sanità. Raccomando vivamente soprattutto di evitare assembramenti in bar o locali e a quanti provengono dalle zone rosse di sottoporsi a quarantena volontaria. Solo rispettando le regole potremo presto uscire da questo brutto periodo”.