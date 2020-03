Chiusi in casa: attività da fare in famiglia

La chiusura delle scuole adottata come misura preventiva per rispondere all’emergenza coronavirus porta molte famiglie ad affrontare una condizione straordinaria. I cinema sono chiusi, gli eventi cancellati. In generale l’invito è quello di stare il più possibile a casa. Ecco quindi delle idee per passare il tempo con la nostra famiglia senza annoiarci.

Cucinate insieme

Riscoprite i giochi da tavolo – Monopoli, Risiko, la tombola, e perfino giochi “a tema”

– Monopoli, Risiko, la tombola, e perfino giochi “a tema” Esplorate la natura – facendo ad esempio un bel picnic

– facendo ad esempio un bel picnic Leggete

Fate un puzzle

Giocate con il vostro animale domestico

Guardate i vecchi album fotografici di famiglia insieme

Fotografate la natura

Andate in spiaggia

Fate giardinaggio