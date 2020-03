Itet di Marsala, le precisazioni del commissario Cerami

Dopo la dirigente Loana Giacalone e il sindaco Alberto Di Girolamo, anche il Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami, interviene a proposito dell’Itet “Giuseppe Garibaldi” di Marsala. Cerami precisa che le istanze di finanziamento presentate dall’ex Provincia di Trapani, a seguito dell’accordo di collaborazione sottoscritto con il Comune di Marsala, “hanno riguardato la predisposizione di studi di fattibilità e sono stati ammessi in graduatoria nel Piano triennale dell’Edilizia nazionale perché relativi a demolizione di edifici scolastici esistenti e alla loro ricostruzione, ma in atto non risultano finanziati, diversamente da quanto dichiarato dal sindaco”. “Il LCC di Trapani – prosegue Cerami – ha, invece, partecipato a una selezione pubblica per la concessione di un contributo per la progettazione di interventi in materia di edilizia scolastica, rientrando nella graduatoria approvata dal Ministero con decreto del Direttore Generale n. 251 del 21.06.2019 . Con la notifica delle relative Linee guida del 12.11.2019 , tutti gli enti locali, compreso il LCC di Trapani, che avevano ricevuto il contributo, sono stati autorizzati a procedere all’indizione delle procedure di gara e all’aggiudicazione degli incarichi di progettazione fino alla progettazione esecutiva”.

Il commissario Cerami puntualizza inoltre che, “dopo l’affidamento dell’incarico di progettazione per entrambe le scuole, con la tempistica e le modalità previste nel codice dei contratti, sarà possibile avere, presumibilmente entro il mese di giugno 2021, i progetti esecutivi per entrambi le istituzioni scolastiche. L’innalzamento del livello di progettazione, da studio di fattibilità a progettazione esecutiva, consentirà a questo LCC di chiedere un aggiornamento della graduatoria del Piano Triennale dell’Edilizia scolastica nazionale, così da avere migliori possibilità che i due progetti vengano finanziati”. Pur consapevole dei tempi lunghi degli iter burocratici, il commissario Cerami si dice comunque convinto “di aver avviato, grazie anche alla collaborazione del Comune di Marsala, un percorso chiaro per ridare quanto prima alla collettività marsalese delle scuole non soltanto in immobili di proprietà ma anche sicure”.