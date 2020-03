Canile di Marsala, l’attivista Rizzi chiama i Carabinieri per carenze. L’OIPA: “Ci dissociamo dai metodi”

Una singolare vicenda “mediatica” ha visto protagonista il canile municipale di Marsala. Enrico Rizzi, attivista animalista trapanese da oltre 15 anni impegnato nella tutela degli animali – così come scritto nel suo sito personale – ieri con un post sulla sua pagina Facebook, ha fatto sapere che, grazie al suo intervento, nel canile marsalese è arrivata l’acqua da un’autobotte. “Dovevo arrivare io – dice Rizzi – per far capire a qualche genio che i cani non potevano stare nelle feci senza una goccia d’acqua. Adesso il Comune ha ottemperato ed almeno gli animali possono vivere in condizioni igienico sanitarie dignitose”. Inoltre Rizzi ha interpellato anche i Carabinieri della locale Compagnia che sono intervenuti sul posto. “A breve interverranno anche i loro colleghi del Nas per gli opportuni provvedimenti del caso, visto che il canile ha un numero troppo alto di animali, rispetto a quello per cui è stato autorizzato” dice l’attivista.

Poi però, si scaglia contro “pseudo volontari di fantomatiche associazioni animaliste giunte sul posto non appena hanno saputo della mia presenza, che invece di schierarsi dalla mia parte, difendono questo tipo di gestioni che non portano alcun beneficio agli animali”, sostenendo anche che avrebbe depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Marsala, anche per accertare “… condotte omissive del Servizio Veterinario dell’ASP di Trapani, che opera dentro questo canile e che personalmente chiuderei già domattina” apostrofa.

E’ pero facile intuire a cui si riferisce Rizzi. L’OIPA Marsala – Organizzazione di Protezione Animali – non fa mistero di svolgere l’attività di volontariato all’interno non solo del canile, ma in tutto il territorio comunale. I membri dell’OIPA sono noti per lo scrupolo con cui si occupano degli animali e la loro attività appare sempre molto trasparente. Anzi spesso educano anche sui comportamenti verso gli animali che si ritengono giusti e che invece non lo sono affatto. Accade che con sacrificio, quando vengono abbandonati dei cuccioli, se ne prendano in carico, tante volte chiedendo aiuto a persone, cittadini, per dare una mano. Il randagismo e l’abbandono sono una piaga, in Sicilia, dilagante.

Pronta è arrivata la risposta della sezione locale OIPA che prende le distanze dalle dichiarazioni e dal comportamento di Enrico Rizzi che, pare, non fa più parte di OIPA da tempo. “Ci dissociamo dalle riprese realizzate in canile dal signor Enrico Rizzi. Ci troviamo costretti a spiegare il perché non possiamo appoggiare i suoi metodi: oggi in canile era impossibile fare operazioni di regolare pulizia (giornalmente eseguite in ogni box e recinto) in quanto mancava la corrente elettrica a causa di lavori nella zona, ma casualmente oggi Rizzi era lì; per comunicare con le autorità presenti nella struttura utilizziamo i mezzi corretti (salvo rare eccezioni) quindi inviamo mail con la nostra Pec e ci confrontiamo in riunioni (documenti protocollati e tracciabili); forniamo ai cittadini informazioni corrette e chiunque può visitare il canile e constatare che non sussiste maltrattamento nei confronti degli animali, che ci sono carenze strutturali e mancanze (migliorare è possibile, segnalare è lecito ma strumentalizzare è diabolico); ci rendiamo conto che pur essendo una realtà del Sud, a Marsala esiste una cooperazione che consente ad associazioni e amministrazione attuale e futura; ci auguriamo di prospettare un futuro migliore grazie al numero di animali che possono essere sterilizzati, adottati e recuperati. Una diretta del genere può compromettere la funzionalità del nostro canile, fondamentale risorsa, seppur migliorabile, per la prevenzione al randagismo. Sarebbe stato più utile promuovere l’adozione di qualche povero ospite dimenticato piuttosto che approfittare di una struttura pubblica per cercare consensi a Marsala (città che gode della presenza di 3 associazioni attive e operanti giornalmente in canile e sul territorio) denigrando la nostra attività e quella di tutti coloro che da anni cercano di migliorare con il dialogo e non con la guerra, rischiando di compromettere la visione di un futuro migliore e la sicurezza degli ospiti del canile di Marsala. Invitiamo tutti i cittadini ad aiutarci a diffondere le corrette informazioni e ringraziamo tutti quelli che ci hanno sempre sostenuto e seguito”.

Adesso si attende una risposta anche da parte del Comune di Marsala ed eventualmente dell’Azienda sanitaria provinciale chiamata in causa da Rizzi.