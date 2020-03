Movimento regionale “Via”, pronto a scendere in campo alle comunali di Marsala

Scalda i motori il nuovo movimento regionale “Via” che nasce in provincia di Trapani. Subito dopo la prima settimana di marzo il movimento verrà presentato in via ufficiale proprio partendo dalla città di Marsala, chiamata al voto amministrativo nel mese di maggio.

Sono ad oggi oltre 45 gli amministratori che vi hanno aderito. Il movimento guarda verso la formazione del Governo Regionale e nasce con l’intento di giocarsi la partita alle prossime elezioni regionali.

Ne fanno parte, l’elenco ufficiale verrà presentato nei prossimi giorni, i rappresentanti istituzionali di tutta la provincia. Dal movimento nascerà poi un tavolo di coordinamento che servirà ad organizzare tutte le attività da svolgersi su tutta la Provincia.

“Via nasce dalla volontà – dice uno dei fondatori Angelo Rocca – di creare un contenitore civico che sia slegato dai partiti ma che guardi con interesse alla politica del Governo Regionale, con cui dialoga soventemente”.

L’obiettivo è quello di strutturarsi non solo a livello provinciale ma anche regionale; intanto faranno la loro parte in quelle città che sono chiamate al voto, a partire dalla città di Marsala. La struttura, tengono a sottolineare, è solida e mira ad aggregare ancora altri attivisti o semplici simpatizzanti per essere in grado poi di esprimere dei candidati per la competizione regionale del 2022 e di proporre candidature nazionali. In un momento di carenza di vita partitica e di sconforto da parte dei cittadini si tenta di aggregare attraverso il civismo, senza vincoli e senza leader di bandiera nazionale che poco toccano i territori locali. Lunga l’agenda degli incontri pubblici che verrà ufficializzata a breve contestualmente al manifesto del movimento stesso.

Si dovrà capire poi a Marsala, il movimento che collocazione scegliere e, soprattutto, che candidato sindaco supportare.